Что произошло за ночь 5 июля в Краснодарском крае: На Кубани командира роты оштрафовали на 40 тысяч рублей за применение насилия

На Кубани командира роты оштрафовали на 40 тысяч рублей за применение насилия. Офицер ударил срочника кулаком в глаз.

Следователи выясняют обстоятельства отравления детей в частном детсаду Краснодара. Пока неизвестно, какие именно таблетки нашли дети на территории сада.

Дом купца Купцова на улице Красной в Краснодаре отреставрируют к осени 2022 года. Здание является памятником архитектуры конца XIX века.

В Краснодаре при падении с 14-го этажа погибла 18-летняя девушка. Причины случившегося выясняются.