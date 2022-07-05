Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2022 5:12

Что произошло за ночь 5 июля в Краснодарском крае: На Кубани командира роты оштрафовали на 40 тысяч рублей за применение насилия

Что произошло за ночь 5 июля в Краснодарском крае
Алексей ГУК

На Кубани командира роты оштрафовали на 40 тысяч рублей за применение насилия. Офицер ударил срочника кулаком в глаз.

Следователи выясняют обстоятельства отравления детей в частном детсаду Краснодара. Пока неизвестно, какие именно таблетки нашли дети на территории сада.

Дом купца Купцова на улице Красной в Краснодаре отреставрируют к осени 2022 года. Здание является памятником архитектуры конца XIX века.

В Краснодаре при падении с 14-го этажа погибла 18-летняя девушка. Причины случившегося выясняются.