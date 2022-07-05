Температура воды в Черном море 5 июля 2022 года: ожидается резкое падение

Температура воды в Черном море 5 июля 2022 года неприятно удивит туристов. Прогнозы синоптиков не оправдались. Они обещали, что купальный сезон на Кубани начнется еще пару недель назад. Но ошиблись.

Ожидается, что температура воды в Черном море 5 июля 2022 года упадет до рекордных отметок за месяц. В Новороссийске она впервые за лето опустится до 19 градусов, в Анапе и Туапсе – до плюс 20.

Самая высокая температура воды в Черном море 5 июля 2022 года ожидается в Сочи. Здесь гладь прогреется до плюс 23 градусов, в Геленджике – до плюс 21.