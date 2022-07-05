Водоемы японского сада в парке Галицкого заселили рыбками

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В парке «Краснодар» создают самую масштабную территорию, которая будет походить на известные японские сады. В новой очереди уже все утопает в зелени, а водоемы заселили рыбками.

- В японском саду в одном из водоемов появились рыбки, - написал краснодарский фотограф Евгений Таранжин. Он снял пруды с высоты птичьего полета и увидел в воде маленьких крох, переливающихся на солнце серебром.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что японский сад в парке «Краснодар» планируют открыть осенью – в сентябре. Точные даты назовут в конце лета.