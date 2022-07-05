Адыгея вошла в десятку регионов с качественными дорогами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адыгея вошла в десятку регионов с качественными дорогами. Об этом сообщили специалисты РИА Рейтинг. В республике более 70% дорог регионального и местного значения отвечают всем необходимым требованиям.

- Над улучшением этого показателя мы работаем из года в год. Опережая график ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», стараемся увеличить объемы работ. Досрочно реализуем ряд крупных проектов, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Всего в этом году на дорожную отрасль будет направлено 7,7 млрд рублей.

Кроме того, к 100-летию государственности Адыгеи планируется досрочное завершение третьей очереди в обход Майкопа. А также достраивается транспортная развязка в Тахтамукайском районе на автодороге Энем - Новобжегокай.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», в рейтинг попал и Краснодарский край. Регион вошел в тройку лидеров