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Общество5 июля 2022 6:14

На Кубани 193 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Об этом сообщил губернатор края в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Семь из них набрали максимальный балл по двум предметам.

Семь из них набрали максимальный балл по двум предметам.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодарском крае в 2022 году 193 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Семь из них набрали максимальный балл по двум предметам. Некоторые школьники смогли получить сотку по трем экзаменами. Как удалось узнать "КП"-Кубань", выпускник школы №12 Белоглинского района Евгений Шиян сдал на 100 баллов русский язык, математику и информатику.

- Поздравляю наших ребят с прохождением этого важного этапа в жизни. Желаю выбрать профессию по душе, поступить в учебные заведения, о которых мечтали. Пусть удача всегда будет на вашей стороне, - пожелал выпускникам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, 70 выпускников заработали максимальный балл по русскому, 48 - по химии, 42 - по литературе.