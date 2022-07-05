На Кубани 193 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Семь из них набрали максимальный балл по двум предметам. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодарском крае в 2022 году 193 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Семь из них набрали максимальный балл по двум предметам. Некоторые школьники смогли получить сотку по трем экзаменами. Как удалось узнать "КП"-Кубань", выпускник школы №12 Белоглинского района Евгений Шиян сдал на 100 баллов русский язык, математику и информатику.

- Поздравляю наших ребят с прохождением этого важного этапа в жизни. Желаю выбрать профессию по душе, поступить в учебные заведения, о которых мечтали. Пусть удача всегда будет на вашей стороне, - пожелал выпускникам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, 70 выпускников заработали максимальный балл по русскому, 48 - по химии, 42 - по литературе.