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Общество5 июля 2022 6:59

В Картинной галерее Адыгеи узнать об экспонатах можно по QR-коду

Достаточно прийти с телефоном и отсканировать код
Валерия ГОДОВНИКОВА
Данная функция позволит самостоятельно узнать новые факты об экспонатах. Фото: Архив "КП"

Данная функция позволит самостоятельно узнать новые факты об экспонатах. Фото: Архив "КП"

Посещение Картинной галереи в Адыгее стало еще интереснее. Теперь сходить на экскурсию можно даже без гида. Достаточно отсканировать телефоном QR-код возле экспоната.

Рядом с произведениями живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства появились этикетки с QR-кодами, ведущими на официальный сайт галереи, - сообщили в пресс-службе Минкультуры Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», такая функция позволит самостоятельно узнать новые факты об экспонатах. Для этого необходимо наличие приложения для считывания кодов на телефоне или планшете с выходом в интернет. После сканирования перед человеком открывается страница с официальными сведениями о том или ином произведении искусства.