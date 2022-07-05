В Картинной галерее Адыгеи узнать об экспонатах можно по QR-коду

Данная функция позволит самостоятельно узнать новые факты об экспонатах. Фото: Архив "КП"

Посещение Картинной галереи в Адыгее стало еще интереснее. Теперь сходить на экскурсию можно даже без гида. Достаточно отсканировать телефоном QR-код возле экспоната.

Рядом с произведениями живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства появились этикетки с QR-кодами, ведущими на официальный сайт галереи, - сообщили в пресс-службе Минкультуры Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», такая функция позволит самостоятельно узнать новые факты об экспонатах. Для этого необходимо наличие приложения для считывания кодов на телефоне или планшете с выходом в интернет. После сканирования перед человеком открывается страница с официальными сведениями о том или ином произведении искусства.