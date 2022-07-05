Часть жителей Центрального и Хостинского районов Сочи могут остаться без воды из-за порыва трубопровода

Для ликвидации аварии придется врезать новый трубопровод. Фото: https://t.me/wcups

В микрорайоне Макаренко в Сочи произошел крупный прорыв на трубопроводе. Рабочие водоканала уже прибыли на место аварии. Стоит отметить, что данный водопровод обеспечивает водой Центральный и Хостинский районы.

- В ночь на 5 июля специалисты предприятия провели весь необходимый комплекс подготовительных работ. На место стягивается вся необходимая техника и материалы. Порыв произошел в камере переключения магистральных сетей водоснабжения, - сообщают в пресс-службе МУП “Водоканал” Сочи.

Для ликвидации аварии придется врезать новый трубопровод. В связи с этим будут отключены насосные станции. С перебоями воды столкнутся жители улиц Макаренко, Абрикосовой, 60 лет ВЛКСМ, Пластунской, Транспортной, Шаумяна, Абовяна, а также проживающие в поселке Соболевка и в микрорайоне Завокзальном.

Как удалось узнать “КП ”- Кубань”, работы завершат до конца дня.