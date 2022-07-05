В Краснодаре для улучшения качества воды промыли более 78 км сетей

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В Краснодаре постоянно проводят промывку сетей водоснабжения. Такая процедура делается для улучшения качества воды. С начала этого года в кубанской столице промыли 78 км сетей.

- За шесть месяцев промыто свыше 78 километров сетей и очищено 66 резервуаров чистой воды в различных районах города. До конца года планируется промыть еще около 100 километров водопровода и очистить около 57 резервуаров чистой воды, - сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на директора по производству краснодарского водоканала Станислава Гераськова.

Специалисты продолжают промывать сети по улицам Молодежной, Уральской, Калинина, Автолюбителей, Лучезарной, Тюляева, Становой и другим. Каждый день лаборатория отбирает пробы питьевой воды в городе, эксперты проверяют ее на соответствие характеристикам СанПиН.