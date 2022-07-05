Краснодарский край – лидер по приросту доли самозанятых

Аналитики МТС отмечают, что Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по приросту доли зарегистрированных самозанятых. Сейчас в регионе зарегистрировано более 8% от общего количества самозанятых в России, а на топ-5 наиболее популярных регионов приходится практически 40% самозанятых. Самые востребованные профессии среди них – курьеры, копирайтеры и грузчики.

В период с января по июнь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года МТС зафиксировала четырехкратный рост общего количества зарегистрированных самозанятых. Анализ проводился на основе обезличенных данных клиентов МТС Банка, зарегистрированных в качестве самозанятых во всех регионах России в январе-мае 2021 и 2022 годов.

Лидером по количеству самозанятых является Московский регион – здесь их по данным аналитиков МТС Банка зарегистрировано 12% от общего количества. На втором месте с долей более 8% расположился Краснодарский край, который больше всех увеличил свою долю и обогнал Санкт-Петербург (8%) и Ростовскую область (6%) с 3-м и 4-м местами соответственно. Также в топ-5 вошла Свердловская область, где зарегистрированы 4% от общего количества самозанятых в России.

Самый популярный вид деятельности среди самозанятых «прочее» – порядка 11% указали его как основной с начала 2022 года. Сюда относятся писатели, копирайтеры, грузчики, курьеры, носильщики. Также в пятерку самых популярных вошли «ремонт квартир» – 6%, водитель» – 4%, «перевозка пассажиров» – 4% и «маркетинг, реклама» – 3%.

Порядка 80% самозанятых – это россияне в возрасте от 30 до 39 лет.