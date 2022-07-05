Самым возрастным участником ЕГЭ по русскому языку стал 58-летний житель Адыгеи

Свое первое образование мужчина получил в 1992 году. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Житель Адыгеи стал самым возрастным участником ЕГЭ. 58-летний Рашид Ахмедов уже сдал экзамен по русскому языку.

Свое первое образование мужчина получил в 1992 году. По первому диплому он инженер-технолог. На данный момент мужчина занимает должность директора сельского Дома культуры в поселке Красная Улька Майкопского района.

- В школе и институте я учился хорошо. Сейчас есть все возможности хорошо подготовиться к экзаменам: в нашем распоряжении демоверсии КИМов, сборники с тестовыми заданиями по ЕГЭ, онлайн-курсы и многое другое, – рассказал Рашид Ахмедов.

Поступать будущий студент решил на исторический факультет Адыгейского государственного университета. Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», перед ним стоит задача сдать русский язык, историю и обществознание.