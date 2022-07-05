После конфликтов с туристами в Сочи инструктируют охранников

При любой внештатной ситуации работники пляжа обязаны вызвать полицию. Фото: администрация Сочи

Администрация Сочи провела беседу с владельцами пляжей после конфликта с туристами. Работникам и сотрудникам охраны напомнили их прямые обязанности и действия в случае внештатных ситуаций.

- Отдых не должен быть омрачен подобными фактами. Это недопустимо. В этом году на территории Сочи действует 188 пляжных территорий. Все будут проверены на проведение соответствующего инструктажа с персоналом. Наша позиция в этом плане жесткая - вплоть до расторжения договора с арендаторами пляжей, где еще произойдут подобные случаи, - заявила заммэра Сочи Инна Петухова.

Также было отмечено, что у работников пляжа в обязательном порядке должна быть униформа. Благодаря этому туристы смогут понимать , кто перед ними - спасатель или охранник. Стоит отметить, что при любой внештатной ситуации работники пляжа обязаны вызвать полицию.

Ранее сообщалось, что на пляже “Фригат” спасатели избили туриста арматурой. Позже выяснилось, что подобный случай был и на территории “Чайки”.