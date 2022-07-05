На Кубани 65% жителей считают себя трудоголиками

36% кубанских работников одобряют трудоголизм Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае 65% жителей считают себя трудоголиками. Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди россиян и подсчитали процент сотрудников, склонных к трудоголизму.

В среднем по стране этот показатель составляет 68%. Причем среди трудоголиков чаще оказываются женщины, чем мужчины – 69% и 60% соответственно. Наибольшее число трудоголиков приходится на столицу – 71%.

В Краснодарском крае больше всего сотрудников, склонных к трудоголизму, отмечено среди бухгалтеров, специалистов высшего менеджмента, сферы продаж, закупок, производства и сельского хозяйства. Меньше всего трудоголиков оказалось в сфере консультирования и IT.

Уточняется, что на Кубани 36% работников одобряют трудоголизм. В среднем по стране этот показатель составляет 34%.

Основными условиями трудоголизма жители называют: рабочий день более 8 часов; тяга к переработкам - сверхрезультатам; основная тема мыслей и разговоров – работа; рабочие цели выше и важнее быта; самооценка, которая зависит от успеха в работе; а также когда сложно отвлечься от работы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре за три месяца сократилось число работников на «удаленке». В компаниях насчитывается 14% сотрудников, работающих дистанционно.