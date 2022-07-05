93 снаряда времен войны уничтожили взрывотехники на Кубани

Боеприпасы уничтожили с соблюдением требований безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 93 снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Большую часть – 88 боеприпасов – удалось найти в Гулькевичском районе. Снаряды обнаружили вблизи поселка Гирей. Взрывотехники определили 85 разнокалиберных артиллерийских снарядов, три минометные мины калибра 82 и 50 мм.

Пять боеприпасов найдены в Крымском районе недалеко от мемориального комплекса «Сопка Героев». Рабочий при уборке территории увидел два предмета, которые оказались 82-мм минометной миной и ручной гранатой Ф1. А вблизи Крымска при сельскохозяйственных работах найдены 2 гранаты Ф1 и артиллерийский снаряд калибра 100 мм.

- Сотрудники Росгвардии уничтожили все боеприпасы с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе.