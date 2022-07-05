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Общество5 июля 2022 8:32

В июле туристы катаются на лыжах по снегу в горах Сочи

Заезд лыжников сняли на видео
Ангелина НАЗАРЧУК
В горах была целая компания опытных ребят, которые следили друг за другом, Фото: https://t.me/kp_resort

В горах была целая компания опытных ребят, которые следили друг за другом, Фото: https://t.me/kp_resort

Курортный сезон в горах Сочи давно завершился. Но при этом туристы не отчаиваются и продолжают устраивать заезды на лыжах по снегу даже в июле.

Так, в сети появилось видео с горнолыжного курорта Красная Поляна. Спортсмен в одних шортах и футболке проехался по заснеженным склонам. Кстати, панамку мужчина тоже не забыл надеть, ведь все-таки лето. Где-то на трассе встречались лужи, но лыжник умудрялся проезжать и по ним на скорости.

- Самостоятельно лучше не повторять. В горах была целая компания опытных ребят, которые следили друг за другом, - отмечают в пресс-службе курорта Красная Поляна.

Пользователи интернета бурно отреагировали на смелый заезд лыжников. Под видео многие писали восторженные комментарии: “Очень круто! Кадры суперские!”, “Супер”, “Обалденно”, “Круто”.