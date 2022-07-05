Мужчина предлагал жителям и туристам сфотографироваться с черепахой и змеей за деньги Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Анапе у мужчины забрали змею и черепаху за платные фотосессии на набережной без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ходе очередного рейда в поселке Витязево полиция остановилась около 44-летнего предпринимателя. Мужчина зазывал жителей и туристов сделать фото на память со змеей и черепахой. А за фотосессию с желающих брал плату.

Но при проверке выяснилось, что лицензии у предпринимателя на это нет.

Животных уже поселили в местном зоопарке поселка Витязево

- В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), - уточнили в пресс-службе краевого МВД.

А черепахе и змее ничего не угрожает - у предпринимателя их изъяли. Животных уже поселили в местном зоопарке поселка Витязево.