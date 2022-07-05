Избитого на пляже самбиста в Сочи отправили в больницу для повторного обследования

На пляже заменят арендатора. Фото: Архив "КП"

В Сочи на пляже «Фрегат» работники избили палками и арматурой 23-летнего самбиста. На данный момент парня доставили в больницу для повторного обследования.

- Причастные к драке задержаны, возбуждено уголовное дело. Рассчитываю, что все виновные ответят по закону, - написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Стоит отметить, что было выяснено, что на самом деле сотрудники пляжа работали неофициально. Также на пляже заменят арендатора.

Ранее сообщалось, что избитый самбист лежит дома с гематомами и ссадинами.