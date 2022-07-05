На Кубани за сутки выявили 11 новых случаев заболевания COVID-19

Новых случаев заболевания среди детей не обнаружено Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 11 новых случаев заболевания COVID-19. Тем временем с выздоровлением выписаны 24 человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре получено пять положительных результатов, в Староминском районе – два. По одному пациенту прибавилось в Ейском, Лабинском, Ленинградском и Туапсинском муниципалитетах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. Уточняется, что новых случаев заболевания среди детей не обнаружено.