В полицию за это время обратились 264 раза Фото: Артем КИЛЬКИН

В Адыгее за сутки задержали пять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, за этот период в органы внутренних дел поступило 264 заявления и сообщения о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 90 и Тахтамукайского района - 83. По телефону в полицию обратились 117 раз.

По данным МВД, было зарегистрировано 18 преступлений. 11 из них удалось раскрыть.

- У жителей Адыгеи три раза изымались наркотические средства. Выявлено 11 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В республике зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим. Как удалось узнать «КП» - Кубань», административные протоколы составили также в отношении 28 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за это время в Адыгее выявили 309 нарушений дорожных правил.