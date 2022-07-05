Строительство трассы от Краснодара до Урала планируют начать в 2023 году. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По проекту, протяженность новой трассы составит 1,6 тысячи километров. А затратить на путь от Краснодара до Уфы придется 18 часов – почти в два раза меньше, чем сейчас.

Уточняется, что трасса в четыре-шесть полос будет проходить по территориям Кубани, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Астраханской, Самарской областей, Татарстана и Башкирии. Платная зона дороги составит до 500 километров.

Проект строительства дороги от Краснодара до Урала будут реализовывать поэтапно. На первом из них запланированы обходы Саратова, Сызрани, Тольятти, Волгограда, Астрахани, юго-западный обход Краснодара и участок от М-4 «Дон» до обхода Волгограда.

Для финансирования строительства планируют применить механизм концессии. Либо же средствами из бюджета оплатят 60% проекта, остальную часть компания привлечет с рынка через облигационные займы.

Стоимость строительства трассы Вячеслав Петушенко не озвучил. Но, по информации «Ведомостей», реализация может обойтись в 1,3 триллиона рублей.