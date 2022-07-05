В Майкопе ВАЗ сбил 9-летнего мальчика

В результате ДТП ребенка с травмами увезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе произошло дорожно-транспортное происшествие. ВАЗ сбил 9-летнего мальчика.

41-летний житель республиканской столицы был за рулем легковушки. Во время движения он совершил наезд на мальчика. Который в этот момент переходил дорогу в неустановленном месте.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань» в результате ДТП ребенка с травмами увезли в больницу.

- Госавтоинспекция Адыгеи убедительно просит водителей всегда строго соблюдать установленный скоростной режим и проявлять внимательность на дороге, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее. - Пешеходам необходимо переходить проезжую часть исключительно в установленных для этого местах.