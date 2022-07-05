428 незаконных конструкций убрали в Краснодаре за три месяца

Специалисты демонтировали 270 рекламных щитов и 158 временных построек Фото: t.me/alekseenko_krd

В Краснодаре за три месяца убрали 428 незаконных конструкций. Из них специалисты демонтировали 270 рекламных щитов и 158 временных построек. Кроме того, в городе снесли 7 капитальных объектов, сообщили мэр Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

С апреля в Краснодаре убрали здание продуктового магазина на улице Персиковой, 2 в СНТ «Лотос», станцию техобслуживания на пересечении улиц Уральской и им. Тюляева, 1430 квадратных метров фундамента в СХП «Росток». Также демонтированы одноэтажные коммерческие здания по улицам Евдокимовской, 15 в поселке Индустриальном, 9-й Тихой, 2 и им. Островского, 15/1 и магазин хозтоваров на улице Средней, 25/1.

В городе убрано 18 нестационарных торговых точек, шесть ограждений, 10 временных построек, 124 гаража и 270 рекламных щитов.

Теперь освобожденные участки планируют обустроить. Проекты подготавливают с учетом мнения жителей – краснодарцы выбирают, что здесь будет создано: зеленые зоны, парковки, детские или спортивные площадки.