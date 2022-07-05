ВТБ начал прием заявок на кредиты по обновленной льготной программе Корпорации МСП

ВТБ начал прием заявок от предпринимателей по обновленной программе льготного кредитования Корпорации МСП. По новым условиям установлена единая ставка 12,5% годовых на кредиты для субъектов МСП.

Новые условия программы Корпорации МСП для субъектов малого и среднего предпринимательства вступают в силу 15 июля. Кредиты предоставляются на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование инвестиционных или оборотных кредитов на сумму от 3 млн до 1 млрд рублей. Максимальный срок кредитования – 12 лет, при этом льготная процентная ставка действует до трех лет.

«С момента запуска программы льготного кредитования Корпорации МСП ВТБ активно участвует в реализации этой меры поддержки. Сейчас мы принимаем заявки по обновленным, еще более выгодным условиям. На фоне колебаний рыночной ставки эта программа стала одним из эффективных инструментов для повышения доступности заемных средств для предпринимателей, позволила им на выгодных условиях и в кратчайшие сроки приобретать необходимые для развития оборудование и недвижимость, а также пополнять оборотные средства», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Для оформления льготного кредита в ВТБ клиенту потребуется предоставить учредительные и финансовые документы компании, а также подтверждение залогового обеспечения.

ВТБ предлагает клиентам среднего и малого бизнеса широкий выбор кредитных продуктов под любые задачи бизнеса, в том числе на развитие, овердрафты, а также льготное кредитование в рамках государственных программ поддержки.

Подробные условия кредитования на сайте банка.