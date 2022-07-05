В Сочи одного из подозреваемых в избиении туриста на пляже арестовали на 2 месяца

Подозреваемый арестован на 1 месяц и 30 суток Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Сочи одного из подозреваемых в избиении туриста на пляже арестовали на два месяца. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, 3 июля мужчина на пляже пансионата «Фрегат» вместе с двумя другими работниками начали драку с одним из отдыхающих. Они избили туриста арматурой и палками.

Уточняется, что на допросе мужчина вину не признал.

- Рассмотрев материалы дела, суд согласился с доводами следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток до 3 сентября 2022 года включительно, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.