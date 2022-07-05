Мужчине также назначили 1 месяц и 30 суток ареста Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Сочи арестовали второго подозреваемого в избиении туриста на пляже. Ему также назначили меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Напомним, 3 июля мужчина на пляже пансионата «Фрегат» вместе с двумя другими работниками начали драку с одним из отдыхающих. Они избили туриста арматурой и палками.

- Адлерский районный суд города Сочи удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток до 3 сентября 2022 года включительно, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи одного из подозреваемых в избиении туриста на пляже арестовали на 2 месяца. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября.