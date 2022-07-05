Глава Адыгеи призвал усилить меры по сохранению черкесских садов

В естественных условиях сохранилось всего 5-7% садов. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее усилят меры по сохранению черкесских садов. Мероприятия проведут в рамках Года культурного наследия народов России.

Древние черкесские сады наравне с дольменной и Майкопской культурой относятся не только к природному, но и культурно-историческому наследию адыгов. Многие из деревьев были посажены предками современных адыгов порядка 150-200 лет назад. Растения до сих пор приносят плоды.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в естественных условиях сохранилось всего 5-7% садов. Это связано с изменением климата, вырубкой деревьев и зарастанием лесов сорняками.

- Предложено провести учет старинных черкесских садов, принять меры по предотвращению вырубок и обеспечению ухода за садами, разработать программу или проект сохранения черкесских садов, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Глава Адыгеи подчеркнул, что черкесские сады станут новой визитной карточкой Адыгеи. И дадут новый толчок к развитию просветительского и этнографического туризма в республике.