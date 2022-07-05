В Сочи начали красить мост через Кепшу

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Сочи рабочие начали зачищать и красить арки и другие детали моста через реку Кепша. Ремонтные работы на объекте начались в конце марта 2022 года.

- Мост был открыт в августе 2005 года. После этого никаких капиталоемких работ не производилось. Сейчас детали арки моста зачищают пескоструйным методом и сразу красят. Работы на нижней части конструкции к этому моменту уже закончены, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Мост покрасят в тот же цвет, что и вантовый по соседству. Все работы на объекте планируют закончить до конца сентября.