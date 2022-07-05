Суд арестовал троих участников избиения туриста на пляже в Сочи

Троих подозреваемых арестовали на 1 месяц и 30 суток Фото из архива КП

В Сочи суд арестовал троих участников избиения туриста на пляже. Они будут находиться в заключении под стражей два месяца – до 3 сентября. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, драка сотрудников пляжа «Фрегат» с туристом в Сочи произошла 3 июля. Работники избивали мужчину арматурой и палками. Позже мужчин, напавших на отдыхающего, задержали.

- Рассмотрев материалы дела, исследовав данные о личностях подозреваемых, суд согласился с доводами следствия и избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток до 3 сентября 2022 года включительно, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.