Работа журналиста из Краснодара вошла в шорт-лист телекинофорума «Новая реальность»

Победителей телекинофорума наградят 21 июля Фото: ruj.ru

Объявлен шорт-лист конкурсантов телекинофорума «Новая реальность». В число лауреатов вошел и журналист из Краснодара.

Так, Владислав Данилов – сотрудник телерадиокомпании «НТК» - представил на конкурсе работу под названием "История с географией. "Серые монастыри". Журналист вошел в тройку лауреатов номинации «Лучшая операторская работа».

Всего на конкурс подавали 360 работ из 53 регионов России и 7 стран.

С 19 по 22 июля в Туле пройдут показы фильмов и телепрограмм - номинантов телекинофорума «Новая реальность», мастер-классы, круглые столы и творческие встречи.

21 июля запланировано награждение главного победителя – Гран-при – и победителей в 9 основных и специальной номинациях.