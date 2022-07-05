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Общество5 июля 2022 11:01

С владельцем пляжа «Фрегат» в Сочи расторгли договор после избиения туриста

Арендатор нарушил условия договора
Ангелина НАЗАРЧУК
Сегодня состоялось заседание комиссии

Сегодня состоялось заседание комиссии

Фото: Архив "КП"

В Сочи работники пляжа «Фрегат» избили 23-летнего самбиста. Сегодня состоялось заседание комиссии под руководством заммэра Инны Петуховой. Большинство проголосовали за расторжение договора с владельцем пляжа «Фрегат» на размещение нестационарных торговых объектов на арендованной территории.

- Такое решение было принято ввиду существенных нарушений условий договора со стороны арендатора, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Стоит отметить, что начались проверки всех пляжей в Сочи. Также специалисты требуют договоры, заключенные с охранниками.