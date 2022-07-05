МВД: Четвертого задержанного за драку в Сочи переквалифицировали в свидетели

Троих подозреваемых арестовали до 3 сентября Фото из архива КП

Четвертого задержанного за драку на пляже в Сочи переквалифицировали в свидетели. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Ранее сотрудники полиции задержали четверых работников пляжа «Фрегат», причастных к избиению туриста палками и арматурой. Однако в ходе следствия одного из мужчин переквалифицировали в статусе свидетеля драки.

Троих же подозреваемых в уголовном деле по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» арестовали на два месяца. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября.

Известно, что один из арестованных – директор компании, арендующей пляж «Фрегат» у администрации города-курорта. Он также арестован на 1 месяц и 30 суток.