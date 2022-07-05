59-летний водитель Kia Rio скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне в Курганинском районе. Предварительно, 35-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на встречку, где столкнулся с Kia Rio. За рулем иномарки находился 59-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Kia Rio от полученных травм скончался на месте.

- Водителю автомобиля Opel Astra назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.