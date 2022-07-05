Жители Кубани с 6 по 8 июля могут поучаствовать в донорской акции ко Дню семьи, любви и верности

Ежегодно на Кубани заготавливают более 40 тонн крови Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Краснодарского края могут поучаствовать в донорской акции ко Дню семьи, любви и верности. Она пройдет с 6 по 8 июля, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Сдать кровь желающих приглашают на Станции переливания по улице Димитрова, 166. Доноров примут с 8:00 до 12:00 по паспорту.

Уточняется, что в акции поучаствуют слушатели Краснодарского университета МВД РФ, сотрудники Межрегионального территориального управления Росимущества на Кубани и в Республике Адыгея, представители ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» и желающие краснодарцы.

Сдать кровь в рамках акции можно и в мобильном комплексе в Северском районе. Он примет доноров 9 июля в станице Новодмитриевской по улице Красной, 80.

Ежегодно на Кубани на станции переливания крови приходят свыше 30 тысяч человек. Из них 10 тысяч впервые становятся донорами. Активное участие позволяет заготовить более 40 тонн крови в год для нуждающихся пациентов.