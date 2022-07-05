Новое здание дома-интерната для престарелых и инвалидов на 250 мест построят в Адыгее

На данный момент в доме-интернате проживает 278 человек. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Новое здание дома-интерната для престарелых и инвалидов на 250 мест возведут в Адыгее. Работа начнется в этом году, а завершится в 2024-м.

В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» современное здание построят в западной части Майкопа. Его оснастят благоустроенными комнатами, помещениями для досуга, а также спортивным и актовым залами.

На данный момент в доме-интернате проживает 278 человек. Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.

- На вас лежит ответственность за здоровье и жизни людей, а в период пандемии коронавируса эта ответственность была еще выше. Вы с честью выполнили свой профессиональный долг, неделями находились в отрыве от родных и близких. Мы благодарны за ваш труд и самоотверженность, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в период пандемии учреждение работало в закрытом режиме. Персонал трудился сменами по две недели. Что помогло не допустить распространения коронавируса.