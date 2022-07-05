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Общество5 июля 2022 12:02

Детскую поликлинику начнут строить в Красноармейском районе Кубани в 2022 году

В муниципалитете также отремонтируют две участковые больницы
Светлана ОВДЕЙ
Центральная районная больница Красноармейского района Фото: admkrai.krasnodar.ru

Центральная районная больница Красноармейского района Фото: admkrai.krasnodar.ru

Детскую поликлинику построят в Красноармейском районе Кубани. Работы в станице Полтавской начнут уже в 2022 году, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Будущее медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену. Для поликлиники выделен и размежеван участок в «больничном городке» Красноармейской ЦРБ - между хирургическим и терапевтическим корпусами. Сейчас проект проходит госэкспертизу.

Уточняется, что действующая детская поликлиника находится во взрослой больнице и рассчитана всего на 100 посещений в смену при обслуживании 22 тысяч юных пациентов муниципалитета.

По проекту, в медучреждении оборудуют комнату матери и ребенка, игровые помещения, физиокабинет, два зала ЛФК, кабинет врача-фтизиатра, инфекциониста, лабораторию, рентген-кабинет и два приемно-смотровых бокса.

Кроме того, в Красноармейском районе отремонтируют две участковые больницы. В станице Старонижестеблиевской работы уже стартовали. А в больнице станицы Новомышастовской обновят рентгенологическое отделение для установки новых рентген-аппарата и флюорографа.