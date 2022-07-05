Губернатор Кубани побывал в самой большой школе ЮФО в Краснодаре

Школу на 1875 мест построили по улице Конгрессной Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Кубани посетил самую большую школу в ЮФО. Учреждение на 1875 мест находится в Краснодаре. О рабочем визите Вениамина Кондратьева сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Новую школу в кубанской столице построили по улице Конгрессной – ее откроют на год раньше срока. Учреждение подготавливают к открытию 1 сентября – благоустраивают территорию, строят подъездную дорогу и устанавливают оборудование и мебель.
Вениамин Кондратьев посетил классы, медпункт, актовый зал на 850 мест, библиотеку, столовую на 750 мест и два спортзала, один из которых – тренажерный.
- Здание построено качественно, есть все необходимое для обучения, занятий спортом и творчеством. Теперь необходимо обеспечить соответствующий уровень образования, - сказал при осмотре глава региона.
Губернатор отметил, что в будущем стоит пересмотреть застройку новых территорий. По его словам, нужно возводить больше комфортных, но менее габаритных школ – до 1 тысячи мест.