Губернатор Кубани побывал в самой большой школе ЮФО в Краснодаре

Школу на 1875 мест построили по улице Конгрессной Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани посетил самую большую школу в ЮФО. Учреждение на 1875 мест находится в Краснодаре. О рабочем визите Вениамина Кондратьева сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Новую школу в кубанской столице построили по улице Конгрессной – ее откроют на год раньше срока. Учреждение подготавливают к открытию 1 сентября – благоустраивают территорию, строят подъездную дорогу и устанавливают оборудование и мебель.

Вениамин Кондратьев посетил классы, медпункт, актовый зал на 850 мест, библиотеку, столовую на 750 мест и два спортзала, один из которых – тренажерный.

- Здание построено качественно, есть все необходимое для обучения, занятий спортом и творчеством. Теперь необходимо обеспечить соответствующий уровень образования, - сказал при осмотре глава региона.

Губернатор отметил, что в будущем стоит пересмотреть застройку новых территорий. По его словам, нужно возводить больше комфортных, но менее габаритных школ – до 1 тысячи мест.