Геленджикские школьники «искупались» под водопадом золотых монет

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Бизнесмен из Новороссийска организовал квест по мотивам французского телевизионного шоу «Форт Боярд». Для участия в нем пригласили 18 ребят из многодетных или малообеспеченных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Геленджике.

Около двух часов школьники решали головоломки, логические задачи и преодолевали препятствия Мастера Теней. Основная часть заданий была рассчитана на командное выполнение.

Приключенческий квест проходил в помещении, декорации которого напоминали антураж средневекового французского форта, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

После выполнения всех заданий ребята оказались в сокровищнице, где «искупались» под водопадом золотых монет. Ребятам в торжественной обстановке вручили грамоты и накрыли для них праздничный стол со вкусными угощениями.