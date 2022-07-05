Более 12,5 килограмма маковой соломы для наркотика хранил житель Кубани

Полицейские изъяли растение Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков стал житель Ленинградского района. У мужчины нашли более 12,5 килограмма маковой соломы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полиция нагрянула с обыском к 47-летнему местному жителю. Выяснилось, что мужчина может хранить наркотики. Информация подтвердилась – у хозяина нашли растение для запрещенного вещества.

Мужчина признался, что готовил наркотик для себя.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Туапсинском районе у организаторов нарколаборатории изъяли более 9 килограммов наркотиков. Им грозит пожизненный срок.