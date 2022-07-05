В Адыгее директор центра культуры получала зарплаты фиктивно трудоустроенных мужа и знакомой

Обвиняемая воспользовалась своим служебным положением Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Районного межпоселенческого центра народной культуры». Прокуратура Шовгеновского района передала дело в суд.

По данным следствия, обвиняемая в августе 2018 года воспользовалась своим служебным положением. Она трудоустроила в возглавляемое ею учреждение своего мужа, заведомо зная, что он не станет выполнять свои обязанности. Директриса вносила недостоверные сведения о работе супруга в рабочий табель.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за период с августа 2018 года по ноябрь 2021 года выплаченная зарплата на супруга составила более 1 млн 235 тыс. рублей.

- Кроме того, обвиняемая в августе 2019 года фиктивно трудоустроила свою знакомую, которой в период с момента трудоустройства и по январь 2021 года незаконно выплачена заработная плата на общую сумму более 579 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Адыгее.