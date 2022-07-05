В Краснодаре мужчина попросил у прохожего позвонить и сбежал с телефоном

Ущерб составил 15 тысяч рублей Фото из архива КП

В Краснодаре задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина попросил у прохожего на улице телефон, чтобы позвонить, и сбежал, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло накануне вечером на улице Тюляева. Краснодарец рассказал, как к нему подошел прохожий и попросил позвонить. Мужчина сразу дал телефон, но через минуту был уже без него. Звонивший прохожий сбежал вместе с ним.

Позже беглеца с чужим телефоном удалось задержать. Им оказался 29-летний местный житель, привлекавшийся за кражу и хранение наркотиков.

Задержанный рассказал, что украденный телефон сдал в ломбард, а деньги потратил. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в пресс-службе УМВД Краснодара.