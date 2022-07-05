Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2022 14:00

На Кубани автокредиты стали брать почти в два раза реже

Количество оформляемых кредитов на автомобиль сократилось на 41%
Светлана ОВДЕЙ
За пять месяцев на Кубани выдали 12 миллиардов рублей автокредитов Фото из архива КП

За пять месяцев на Кубани выдали 12 миллиардов рублей автокредитов Фото из архива КП

На Кубани автокредиты стали брать почти в два раза реже. Количество оформлений сократилось на 41%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Так, за пять месяцев в регионе выдано кредитов на сумму 12 миллиардов рублей. В аналогичный период прошлого года на Кубани оформили 20,4 миллиарда рублей на покупку автомобиля.

Сейчас Краснодарский край занимает четвертое место в таблице регионов по количеству выданных автокредитов. Кубань опережают Санкт-Петербург (42,9%), Московская область (39,6%) и Москва (41,8%). В то же время самое большое снижение зафиксировано в Свердловской (53,1%), Самарской (48,9%), Челябинской (48,5%) и Ленинградской (46,5%) областях и Пермском крае (45,5%).

В среднем по стране количество оформляемых автокредитов снизилось на 40,9%.

Уточняется, что ситуация с выдачей автокредитов в стране схожа с весной 2020 года. В то же время количество выдаваемых сейчас кредитов даже больше, чем в пандемийный год.

- Поддержку сегмента автокредитов оказывает активно развивающееся кредитование на рынке подержанных автомобилей. Однако в целом банки придерживаются консервативного подхода при кредитовании граждан и выдают автокредиты тем из них, значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на высоком уровне, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.