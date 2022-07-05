За пять месяцев на Кубани выдали 12 миллиардов рублей автокредитов Фото из архива КП

На Кубани автокредиты стали брать почти в два раза реже. Количество оформлений сократилось на 41%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Так, за пять месяцев в регионе выдано кредитов на сумму 12 миллиардов рублей. В аналогичный период прошлого года на Кубани оформили 20,4 миллиарда рублей на покупку автомобиля.

Сейчас Краснодарский край занимает четвертое место в таблице регионов по количеству выданных автокредитов. Кубань опережают Санкт-Петербург (42,9%), Московская область (39,6%) и Москва (41,8%). В то же время самое большое снижение зафиксировано в Свердловской (53,1%), Самарской (48,9%), Челябинской (48,5%) и Ленинградской (46,5%) областях и Пермском крае (45,5%).

В среднем по стране количество оформляемых автокредитов снизилось на 40,9%.

Уточняется, что ситуация с выдачей автокредитов в стране схожа с весной 2020 года. В то же время количество выдаваемых сейчас кредитов даже больше, чем в пандемийный год.

- Поддержку сегмента автокредитов оказывает активно развивающееся кредитование на рынке подержанных автомобилей. Однако в целом банки придерживаются консервативного подхода при кредитовании граждан и выдают автокредиты тем из них, значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на высоком уровне, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.