Прокуратура поставила на контроль расследование дела об избиении туриста на пляже в Сочи

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Сочи поставила на контроль расследование дела об избиении туриста на пляже. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, драка на пляже «Фрегат» в Сочи произошла 3 июля. Несколько работников избили туриста палками и арматурой. Полиция задержала сотрудников, на них завели дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

- Прокуратурой Адлерского района города Сочи поставлен на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного полицией, по факту драки на пляже «Фрегат». Проверка по вопросу соблюдения на указанном пляже требований федерального законодательства в настоящее время продолжается, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что троим подозреваемым в избиении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Они арестованы на два месяца.

Четвертого же задержанного переквалифицировали в свидетели. По информации прокуратуры, сейчас он объявлен в розыск.