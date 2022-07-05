В Краснодаре вторая энергоавария оставила без света 10 улиц

Ранее отключение произошло в Прикубанском округе Фото из архива КП

В Краснодаре произошла вторая за день энергоавария. Без света остались жители 10 улиц в Западном округе. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, временно обесточило дома по улицам Гаражной, Брянской, Гаврилова, Морской, Рашпилевской. Нет света и у жителей улиц Одесской, Офицерской, Афипского переулка, проездов Ватутина и Платнировского.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 13 улиц Прикубанского округа остались без света из-за энергоаварии.