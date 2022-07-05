Материалы передали для рассмотрения в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи осудят 14 организаторов сети подпольных игорных клубов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, с декабря 2019 по август 2021 года участники в возрасте от 23 до 54 лет закупили компьютеры и арендовали четыре помещения. В них они организовали игорные клубы с активной работой администраторов, операторов и охранников, технических мастеров, правилами проведения азартных игр.

Спустя почти два года с начала работы – в сентябре 2021 года - сеть клубов раскрыли, оборудование изъяли, а на организаторов и работников заведений завели уголовные дела. В помещениях тогда обнаружили 100 жестких дисков, 20 флешек, видеорегистраторы, черновики, деньги и мобильники.

- Наиболее активным участникам преступной группы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Судом арестованы недвижимость и движимое имущество участников на сумму более 2,7 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

Расследование дела завершено. Сейчас материалы передали в суд для рассмотрения.