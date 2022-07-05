Предприятия потребсферы перечислили в бюджет Кубани более 24 млрд рублей

Предприятия потребсферы Кубани направили в бюджет края более 24 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Кубани выросли налоговые отчисления предприятий потребсферы в региональный бюджет. По информации краевого департамента потребительской сферы и регулирования алкогольной продукции, с начала 2022 года в казну поступило на 3,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Оборот всех отраслей потребсферы вырос на 20%. Общий объем составил 1,9 трлн рублей, то есть по сравнению с прошлым годом рост доходов увеличился на 314 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

После снятия всех запретов, которые действовали во время пандемии, прогнозируется рост доходов объектов общественного питания. Сейчас выручка кафе и ресторанов, которым разрешили работать после 23:00, составила 32,7 млрд рублей. Но существенней всего увеличилась выручка краевых предприятий оптовой торговли – на 3,3% или 1 трлн рублей.