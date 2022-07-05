На Кубани до конца 2024 года построят 46 школ

В Краснодарском крае до конца года введут в эксплуатацию 17 школ. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Краснодарском крае в 2022 году идет одновременное строительство 37 школ, 27 из них возводят в рамках нацпроекта. Несмотря на проблемы с поставками строительных материалов, в будущем учебном году 13 образовательных учреждений уже будут готовы принять первых учеников.

- Несмотря на серьезные вызовы, с которыми мы столкнулись в 2022 году, ни в коем случае нельзя снижать темпы. Мы должны активней строить социальные объекты, а для этого нам необходимо задействовать все ресурсы - участвовать в нацпроектах, заключать концессионные соглашения и привлекать инвесторов. Наши дети должны учиться в современных школах, которые оснащены всем необходимым оборудованием, - рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

С 2017 года в регионе открыли 52 новые школы. До конца 2024 года в регионе возведут еще 46 общеобразовательных учреждений.

По словам Сергея Власова, при контроле и наращивании строительных ресурсов работы удастся завершить в срок. Глава региона поручил разработать дорожную карту по каждому соцобъекту, чтобы отслеживать ход работ и вовремя реагировать на отставания от графика.