В фестивале приняли участие 87 коллективов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Народный ансамбль Сочи победил на Всероссийском фестивале. Лауреатов наградили на сцене Центра национальных культур курорта. В конкурсе участвовало 87 коллективов со всей страны.

- На Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок» приехали исполнители из Московской, Брянской и Ростовской областей. Также показали свои номера жители Краснодарского края, Республики Адыгея, Севастополя и Карачаево-Черкесской Республики, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России.

Победителем XXIV Всероссийского фестиваля стал народный ансамбль саратовских гармоник «Озорные переборы» из Сочи. Кроме того, были определены победители в семи дополнительных номинациях. Им вручили дипломы и подарки. Фестиваль завершился гала-концертом.