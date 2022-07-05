Денис Мантуров посетил стенд Кубани на выставке «Иннопром-2022»

Стенд Кубани на выставке «Иннопром-2022» посетил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ознакомился со стендом кубанской делегации на международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Министр отметил станкостроительную отрасль региона и получил в подарок деревянную подставку под телефон, которую изготовили тут же, на фрезерном станке кубанского производства.

Промышленный потенциал Кубани на выставке представляют 24 предприятия. В регионе действуют уникальные меры по стимулированию промышленного производства, благодаря которым объем отраслевой госпрограммы за последние шесть лет вырос более чем в 70 раз.

– В качестве доказательства верности нашей политики поддержки предприятий - рост показателей промышленности. В 2021 году по объему продукции собственного производства Кубань заняла лидирующие позиции в ЮФО. Теперь мы нацелены развивать импортозамещающие производства, – рассказал вице-губернатор региона Александр Руппель.

12-я промышленная выставка «Иннопром-2022» проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Участие в ней принимают более 500 российских и международных компаний.