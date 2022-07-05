В Краснодаре с 6 июля откроется выставка работ адыгских художников

Пройдет выставка адыгских художников. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре 6 июля откроется выставка работ адыгских художников. Она пройдет в честь 100-летия государственности республики. Экспозиция «Искусство и время. Художники Адыгеи» продлится до 17 июля.

- Посмотреть работы можно будет в краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств. Зрители увидят более ста произведений скульптуры, живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края

Уточняется, что в состав экспозиции войдут работы адыгских художников конца XX – начала ХХI веков. Они выполнены в жанре сюжетно-тематической картины, пейзажа и портрета.

Выставочный зал работает со вторника по воскресенье. Посетить его можно с 12:00 до 20:00.