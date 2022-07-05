Механизмы программы Краснодарского края «Машиностроение» будут использованы на федеральном уровне

Краснодарский край предложил использовать механизмы кубанской программы «Машиностроение» на федеральном уровне. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Программу поддержки машиностроительной промышленности, разработанную на Кубани, могут внедрить по территории России. С такой инициативой выступил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на выставке «Иннопром-2022», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге.

– Краевая программа «Машиностроение» запущена в регионе по поручению губернатора два года назад. Ее суть в том, предприятия предоставляют покупателям скидку в размере 10%, а взамен могут рассчитывать на компенсацию недополученных доходов. Полученные средства производители должны вложить в основные фонды. Благодаря этому не только выросли объемы реализации продукции, но и налоговые отчисления в краевой бюджет от машиностроителей, - рассказал Александр Руппель.

Александр Руппель предложил использовать кубанский опыт по всей стране. Это будет способствовать развитию российской тяжелой промышленности и выведет на рынок новые виды продукции.