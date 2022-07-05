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Экономика5 июля 2022 16:50

Механизмы программы Краснодарского края «Машиностроение» будут использованы на федеральном уровне

Александр Руппель предложил использовать кубанский опыт по всей стране
Евгения ХАЛИКОВА
Краснодарский край предложил использовать механизмы кубанской программы «Машиностроение» на федеральном уровне. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край предложил использовать механизмы кубанской программы «Машиностроение» на федеральном уровне. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Программу поддержки машиностроительной промышленности, разработанную на Кубани, могут внедрить по территории России. С такой инициативой выступил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на выставке «Иннопром-2022», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге.

– Краевая программа «Машиностроение» запущена в регионе по поручению губернатора два года назад. Ее суть в том, предприятия предоставляют покупателям скидку в размере 10%, а взамен могут рассчитывать на компенсацию недополученных доходов. Полученные средства производители должны вложить в основные фонды. Благодаря этому не только выросли объемы реализации продукции, но и налоговые отчисления в краевой бюджет от машиностроителей, - рассказал Александр Руппель.

Александр Руппель предложил использовать кубанский опыт по всей стране. Это будет способствовать развитию российской тяжелой промышленности и выведет на рынок новые виды продукции.