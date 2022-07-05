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Общество5 июля 2022 17:40

До конца 2022 года в Краснодаре будет введено в эксплуатацию 11 соцобъектов

Всего же за три года в городе ввели в эксплуатацию 15 школ, такое же количество детских садов и три спортивных объекта
Евгения ХАЛИКОВА
Еще никогда в Краснодаре не строили одновременно столько "социалки"

Еще никогда в Краснодаре не строили одновременно столько "социалки"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре к концу 2022 года появится 11 социальных объектов, шесть из них уже достроены и введены в эксплуатацию. Речь идет о трех школах в разных микрорайонах краевого центра, одном учебном корпусе в станице Старокорсунской, двух детских садах и спортивном школьном зале , которые также открылись в краевой столице.

— В Краснодаре сейчас идет одновременное строительство 41 социального объекта. Еще никогда в городской истории не возводили столько «социалки» разом, — рассказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

До конца текущего года в Краснодаре планируют сдать ещё три детсада, а также кабинет врача общей практики. Всего же за три года в городе ввели в эксплуатацию 15 школ, такое же количество детских садов и три спортивных объекта.